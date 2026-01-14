Un uomo di 33 anni di origini romene è stato arrestato dai Carabinieri di Segni per aver violato il divieto di avvicinamento, nonostante fosse già stato sottoposto a misure restrittive per maltrattamenti in famiglia. L'intervento rientra in un'operazione finalizzata alla tutela delle vittime di violenza domestica, evidenziando l'importanza del rispetto delle restrizioni legali per la sicurezza di tutti.

Cronache Cittadine SEGNI – I Carabinieri della Stazione di Segni, nell’ambito di un servizio finalizzato alla tutela delle vittime di violenza di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Segni. Già arrestato per maltrattamenti in famiglia, viola il divieto di avvicinamento. 33enne di origini romene arrestato dai Carabinieri

Leggi anche: Minacce in famiglia. Arrestato 36enne: vìola il divieto di avvicinamento

Leggi anche: Viola il divieto di avvicinamento alla madre e minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato 41enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa di Parabiago, arrestato un operatore socio sanitario: «Quadro di eccezionale gravità» - I carabinieri di Legnano, in provincia di Milano, hanno arrestato un cittadino di origini peruviane, 46enne, residente a Parabiago, per maltrattamenti e violenza sessuale commessi nei confronti di ... milano.corriere.it

Sposa bambina venduta dalla madre a 14 anni: ritrovata in fuga in strada, picchiata e violentata, arrestato 25enne. A soccorrerla una donna che l'ha vista correre scalza in strada, sul volto ancora i segni delle percosse Link all'articolo - facebook

Via XX Settembre, mette a segno quattro furti in venti minuti: arrestato venticinquenne x.com