Arisa ha dichiarato di aver incontrato una principessa, contrariamente alla figura del principe azzurro. Ha raccontato di aver vissuto esperienze difficili con gli uomini, con cui si sentiva come uno zerbino. Inoltre, ha rivelato di aver rischiato di abbandonare tutto per amore, confessando di aver sempre desiderato stare solo con la persona che amava, senza dedicarsi ad altro.

“Sono sempre stata sull’orlo di lasciare tutto per amore. Ero della serie: “voglio stare con te, non faccio nient’altro”. Avete presente lo zerbino? Io per l’amore avrei fatto qualsiasi cosa. Ma meno male che non ho mai abbandonato il mio sogno, quello della musica. Ringrazio il destino e la vita e i miei genitori che mi hanno sostenuto in questa passione e non mi hanno mai fatto desistere”. Al di là delle classifiche (che comunque sorridono) e dei premi a Sanremo c’è una grande vincitrice ed è Arisa. A Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è riconosciuto da tutti di essere una delle voci più belle e tecnicamente dotate della musica italiana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Arisa: "Altro che principe azzurro, ho trovato una principessa. Gli uomini? Con loro ero uno zerbino"

Leggi anche: Arisa, la vera vincitrice: "Con gli uomini ero uno zerbino. Così mi sono liberata"

“L’amore mi ha trasfigurata, ho fatto cose che non volevo fare. Ero irriconoscibile. Oggi il principe azzurro sono io e mi voglio più bene”: Arisa a Sanremo 2026La cantante racconta il significato del brano "Magica favola" e anticipa l'uscita del nuovo album "Foto Mosse" dopo 5 anni Arisa è in gara al 76esimo...

Aggiornamenti e notizie su Arisa Altro che principe azzurro ho...

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Sanremo 2026, Arisa: Non cerco l'amore, sono il mio principe azzurro - 25/02/2026 - Video; Arisa: Ognuno sia principe azzurro di se stesso. Mi insultavano per il cognome. Ho accarezzato gli occhiali di Sincerità prima di venire a Sanremo. La diretta video dalla barca del Corriere; Arisa: Ho avuto momenti duri ma ho ritrovato me stessa; Domenica In, Arisa e la sua Favola, quella moderna.

Arisa a Sanremo ha portato la sua nuova consapevolezza: «Ho smesso di inseguire l’amore romantico a tutti i costi. E sono libera»Dopo la fine della relazione con il musicista jazz Walter Ricci la cantante ha imparato a mettere se stessa al primo posto: «Voglio essere io il mio principe azzurro» ... vanityfair.it

Arisa ha un fidanzato oggi? La vita privata dopo la relazione con l'ex compagnoOggi il principe azzurro sono io e mi voglio più bene, ha dichiarato Arisa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano in prossimità del Festival di Sanremo 2026, dove torna in gara con il brano ... tag24.it

A chi è grata Arisa Ecco la risposta con tutte la sua grande riconoscenza per Maria De Filippi e risponde così #sanremo2026 #musica #arisa #MariaDeFilippi #sanremo - facebook.com facebook

Tra gli artisti più cresciuti in termini di follower troviamo Ditonellapiaga, Sayf e Arisa #Sanremo26 x.com