' Città ad impatto positivo' è stata inaugurata la nuova area verde | piantati 20 nuovi pioppi

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo parco di San Mauro Pascoli. Nella zona di Cellini sono stati piantati 20 nuovi pioppi, creando così un’area verde in più per i cittadini. La cerimonia è stata semplice, con poche persone presenti, tutte contente di vedere crescere un nuovo spazio di natura in città.

“Siamo molto contenti di poter inaugurare questa nuova area verde, proseguendo così il lavoro che la nostra amministrazione sta portando avanti sulla cura del territorio" È stata inaugurata oggi sl Parco Cellini di San Mauro Pascoli una nuova area verde nella quale sono stati piantati 20 nuovi pioppi. Un’iniziativa che rientra nel progetto “Città ad impatto positivo” promosso da Pmg Italia Società Benefit e patrocinata dal Comune di San Mauro Pascoli, Longiano e Savignano sul Rubicone. Città ad Impatto positivo è un ‘contenitore’ di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una cultura ad impatto positivo appunto, che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali, culturali ed ambientali più urgenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana, il Corpo Guardie di Città, in collaborazione con l’Istituto, ha deciso di piantare due lecci come simbolo di impegno e comunità.

