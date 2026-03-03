Ard Discount dopo i lavori di ristrutturazione riapre il punto vendita di via Savonarola

Ard Discount riapre a Palermo il negozio di via Girolamo Savonarola 911 dopo un intervento di ristrutturazione. Il punto vendita ha subito lavori che hanno aggiornato gli spazi, rendendoli più moderni, funzionali e più accoglienti per i clienti. La riapertura segna la fine dei lavori e l'inizio di una nuova fase per il negozio nel quartiere.

Riapre a Palermo il punto vendita Ard Discount di via Girolamo Savonarola 911, protagonista di un importante intervento di ristrutturazione che ha rinnovato gli spazi rendendoli più moderni, funzionali e accoglienti. Un restyling pensato per migliorare l'esperienza di spesa dei clienti, offrendo.