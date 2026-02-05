Sottopasso di via Nazario Sauro riapre domani dopo i lavori di ristrutturazione

Domani il sottopasso di via Nazario Sauro riapre al traffico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. Le squadre hanno completato le operazioni di messa in sicurezza e riparato i danni più evidenti. Ora l’accesso è più sicuro e più fluido per chi attraversa quella zona, soprattutto per chi si dirige verso il porto di Fano. La riapertura è attesa da cittadini e commercianti, che sperano in un miglioramento della viabilità quotidiana.

**Riapre domani il sottopasso di via Nazario Sauro, un'arteria fondamentale per il traffico del porto di Fano.** L'operazione, avviata in ambito territoriale per garantire la piena fruizione della strada e mitigare gli effetti dei lavori su via Gentile da Fabriano, è stata conclusa in tempo utile per favorire l'accesso alla zona turistica e abilitare il flusso veicolare nella primavera in arrivo. Le autorità locali hanno annunciato che, a partire da domani, la via Nazario Sauro, già chiusa in passato a causa del cantiere in atto, tornerà completamente aperta alla normale circolazione. Il sottopasso, ormai in fase avanzata di realizzazione, sarà completato nel 2028, quando si avrà il collegamento pedonale tra Darsena Borghese e il porto.

