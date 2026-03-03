Il Getafe ha vinto contro il Real Madrid in una partita giocata in casa dei blancos. Arbeloa, ex giocatore dell’Inter, ha ricevuto una punizione durante l’incontro. La rete decisiva è stata segnata da un giocatore del Getafe, determinando la sconfitta del Real Madrid. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha sorpreso i tifosi presenti allo stadio.

Il Real Madrid esce sconfitto dal confronto casalingo contro Getafe, in una serata in cui l’esito arriva a sorpresa e si sostanzia in una rete decisiva firmata da Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano, in prestito al Getafe, ha trafitto Courtois al 39’ del primo tempo con un destro al volo su rimpallo aereo. La situazione lascia intravedere una Liga ancora aperta e impone ai Blancos una pronta reazione nelle prossime settimane. Getafe, affidato alle decisioni tattiche di José Bordalás, ha imposto una lotta fisica e una difesa compatta, costringendo il Real Madrid a inseguire opportunità insufficienti per mettere in crisi la porta avversaria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Arbeloa punito 'ex dell'Inter: il Getafe sorprende il Real Madrid

