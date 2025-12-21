Castrocaro e Terra del Sole pronte a far festa con ‘Natale nei Borghi’.

Castrocaro Terme e Terra del Sole si preparano a vivere il periodo natalizio con l’evento ‘Natale nei Borghi’. Da alcuni giorni, volontari e associazioni locali lavorano per allestire le piazze e le strade, creando un’atmosfera accogliente e tradizionale. L’iniziativa, che coinvolge l’intero territorio, si svilupperà dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, offrendo un ricco calendario di appuntamenti per residenti e visitatori.

Da giorni c’è fermento a Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove volontari dell’associazionismo locale sono all’opera per vestire a festa i due paesi in vista di ‘ Natale nei Borghi ’, il ricchissimo cartellone degli eventi che animeranno il territorio comunale dal giorno della vigilia al pomeriggio dell’Epifania. Nella città termale torna, come da tradizione radicata, il ‘ Fog d’ Nadel ’ del gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’. A partire dalle 17 attorno al grande braciere di piazza Buonincontro sarà possibile trascorrere serate di ‘veglia’: previste degustazioni di specialità gastronomiche locali (che andranno ad aggiungersi ai consueti panettone, caldarroste e vin brulè, proposti ogni giorno) quindi laboratori, letture e giochi per bambini, musica popolare, spettacoli per tutte le età, da vivere in un’atmosfera calda e conviviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

