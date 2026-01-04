A Predappio c’è la sagra per due giorni Eventi attorno ai fuochi a Castrocaro Terra del Sole Dovadola e Modigliana

A Predappio si svolge una tradizionale sagra di due giorni, accompagnata da eventi attorno ai fuochi a Castrocaro, Terra del Sole, Dovadola e Modigliana. Le manifestazioni, dedicate alla Befana e alla Pasquella, si svolgono nel pomeriggio e la sera di lunedì 5 gennaio e si concludono martedì 6 con l’Epifania, offrendo un’occasione di incontro e tradizione per tutta la comunità.

Sono due le giornate dedicate alla Befana e alla Pasquella: il pomeriggio-sera di domani (lunedì 5 gennaio) e martedì 6, giorno dell'Epifania. VALLE DEL RABBI. A Predappio c'è la 42ª Sagra della Befana. Da domani pomeriggio gruppi di Befana e Befanotti in giro per il paese e le frazioni: alle 14.30 saranno a Predappio San Camillo e a Predappio Alta in piazza Cavour; alle 15 alla casa di riposo Piccinini (Predappio Alta) e a Santa Marina; alle 15.30 a Predappio presso la casa di riposo 'I Girasoli', alle 16.30 in piazza Sant'Antonio e a San Cassiano, alle 17.15 a San Savino (ex scuola materna) e a Tontola (via Daolio), alle 18 alla chiesa di Santa Lucia.

