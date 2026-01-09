Restaurata la chiesa di Villagrazia di Carini Scarpinato | Il nostro patrimonio ha bisogno di costante manutenzione e cura

Sono stati completati i lavori di restauro del tetto della chiesa di San Francesco a Villagrazia di Carini. Il progetto ha permesso di preservare un importante patrimonio storico e architettonico, sottolineando l’importanza di interventi di manutenzione periodica. Scarpinato evidenzia come la cura del patrimonio culturale richieda costanza e attenzione per garantirne la conservazione nel tempo.

