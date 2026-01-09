Restaurata la chiesa di Villagrazia di Carini Scarpinato | Il nostro patrimonio ha bisogno di costante manutenzione e cura
Sono stati completati i lavori di restauro del tetto della chiesa di San Francesco a Villagrazia di Carini. Il progetto ha permesso di preservare un importante patrimonio storico e architettonico, sottolineando l’importanza di interventi di manutenzione periodica. Scarpinato evidenzia come la cura del patrimonio culturale richieda costanza e attenzione per garantirne la conservazione nel tempo.
Si sono conclusi i lavori di restauro del tetto della chiesa settecentesca di San Francesco, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. L’intervento, realizzato in poco meno di un anno e con un investimento di circa 40 mila euro stanziati dall’assessorato regionale dei Beni culturali, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
