App IO | salva i preferiti e paga con Google Pay

L’ultima versione dell’app dedicata ai servizi pubblici ha aggiunto una funzione su Android che permette agli utenti di salvare i servizi preferiti. Inoltre, ora è possibile pagare tramite Google Pay direttamente dall’app. Queste novità mirano a semplificare l’accesso e le operazioni quotidiane, rendendo più immediata la gestione delle pratiche online. L’aggiornamento riguarda tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma su dispositivi Android.

L'ultimo aggiornamento della piattaforma digitale di riferimento per i servizi pubblici ha introdotto una funzionalità chiave su Android: la possibilità di salvare i servizi preferiti. Con l'uscita avvenuta il 27 febbraio, gli utenti possono ora selezionare le funzioni più utilizzate dal vasto catalogo degli enti nazionali e locali, eliminando la necessità di scorrere l'intera lista. Questa modifica mira a ottimizzare drasticamente i tempi di accesso alle operazioni quotidiane. Ottimizzazione dell'interfaccia utente La crescita costante dell'offerta di servizi digitali rischia di trasformare l'applicazione in un labirinto difficile da navigare senza una struttura ordinata.