Addio code | App IO pagoPA si salda con Google Pay dal 16 febbraio
L’app IO, utilizzata per accedere ai servizi pubblici digitali, si aggiorna il 16 febbraio permettendo di pagare tramite Google Pay. La causa è la volontà di semplificare i pagamenti, eliminando le code agli sportelli. Ora, gli utenti Android possono completare le transazioni in modo più rapido e diretto, senza dover inserire manualmente i dati delle carte di credito. Questa novità mira a rendere più immediato il pagamento degli avvisi pagoPA, facilitando l’uso dello smartphone per le operazioni quotidiane. La funzione desiderata si integra direttamente nell’app ufficiale.
Pagamenti più semplici con lo smartphone: App IO integra Google Pay per gli utenti Android. L’applicazione IO, lo strumento ufficiale per l’accesso ai servizi pubblici digitali, si rinnova per gli utenti Android con l’introduzione di Google Pay per il pagamento degli avvisi pagoPA. La novità, disponibile dal 16 febbraio 2026, amplia le opzioni di pagamento esistenti, offrendo una soluzione più rapida e comoda per i cittadini. L’aggiornamento, denominato 3.24.1.0, mira anche a stabilizzare l’esperienza d’uso complessiva dell’applicazione. Un passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Innovazione digitale: il Comune di Napoli attiva SEND, il nuovo Servizio Notifiche Digitali.
