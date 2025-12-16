Una banda dedita a truffe agli anziani è stata smantellata dai carabinieri, che hanno arrestato i principali sospettati. Tra i membri dell’organizzazione figura anche un minorenne, per il quale la procura competente sta procedendo. L'operazione evidenzia l'allargarsi delle modalità di coinvolgimento di giovani in attività illecite a danno di persone vulnerabili.

Truffa agli anziani, anche un minorenne tra i componenti della banda

Tempo di lettura: < 1 minuto Figura anche un minorenne – per il quale procede la procura competente – tra i componenti dell’organizzazione che truffava gli anziani sgominata oggi dai carabinieri. Il giovane aveva il compito di presentarsi dalle vittime per prelevare le cosiddette cauzioni – denaro e anche gioielli – grazie alle quali, veniva propinato agli anziani, si potevano evitare gravi conseguenze per i loro parenti coinvolti in presunti incidenti stradali e vicissitudini varie. I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari sono stati notificati dai militari dell’arma tra le province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza. Anteprima24.it

Truffe agli anziani in tutta Italia per 300mila euro, 17 arresti da Pavia a Napoli - Fingendosi carabinieri o avvocati, facevano credere alla persona anziana che un suo parente aveva appena causato un grave incidente e servivano denaro o ... laprovinciapavese.gelocal.it