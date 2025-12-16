Truffa agli anziani anche un minorenne tra i componenti della banda
Una banda dedita a truffe agli anziani è stata smantellata dai carabinieri, che hanno arrestato i principali sospettati. Tra i membri dell’organizzazione figura anche un minorenne, per il quale la procura competente sta procedendo. L'operazione evidenzia l'allargarsi delle modalità di coinvolgimento di giovani in attività illecite a danno di persone vulnerabili.
Tempo di lettura: < 1 minuto Figura anche un minorenne – per il quale procede la procura competente – tra i componenti dell’organizzazione che truffava gli anziani sgominata oggi dai carabinieri. Il giovane aveva il compito di presentarsi dalle vittime per prelevare le cosiddette cauzioni – denaro e anche gioielli – grazie alle quali, veniva propinato agli anziani, si potevano evitare gravi conseguenze per i loro parenti coinvolti in presunti incidenti stradali e vicissitudini varie. I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari sono stati notificati dai militari dell’arma tra le province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza. Anteprima24.it
Siamo Noi Tv2000, 30625 Truffe agli anziani la storia di Giorgia
Truffe agli anziani in tutta Italia per 300mila euro, 17 arresti da Pavia a Napoli - Fingendosi carabinieri o avvocati, facevano credere alla persona anziana che un suo parente aveva appena causato un grave incidente e servivano denaro o ... laprovinciapavese.gelocal.it
Truffe agli anziani, 21 misure cautelari in tutta Italia - Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro le truffe sugli anziani: coordinati dalla Procura di Napoli, dalle prime ore di martedì 16 dicembre i militari dell'Arma hanno ... rainews.it
Maxi truffa agli anziani a Milano: 21 arresti per il trucco del “falso carabiniere”. Striscia aveva già lanciato l’allarme Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/maxi-truffa-agli-anziani-a-milano-21-arresti-per-il-trucco-del-falso-carabinier - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.