Crisi politica | Italia a rischio isolamento per mozione contro

La politica italiana si trova a gestire una crisi che potrebbe avere ripercussioni internazionali. La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno rinviato a data da destinarsi la risoluzione per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Il Partito Democratico, invece, accusa la mozione di essere fondata su fake news, scatenando un acceso dibattito in commissione Esteri. La decisione di rinviare la discussione solleva interrogativi sulla coesione della maggioranza e sulla credibilità delle accuse mosse alla relatrice Onu. Al centro della tempesta politica c'è una figura controversa ma rispettata. Albanese, con il suo ruolo alle Nazioni Unite, gode di un'autorevolezza che non può essere ignorata. La risoluzione per le sue dimissioni, presentata con slancio dalla maggioranza, è ora in stand by. Il Pd non usa mezzi termini: secondo i democratici, la mozione sarebbe basata su notizie false. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nelle Filippine divampa la crisi politica: presentata una mozione di impeachment contro MarcosNelle Filippine si intensifica la crisi politica con la presentazione di una mozione di impeachment contro il presidente Marcos.

Catanzaro, crisi politica a rischio: ricostruzione post-ciclone, posti di lavoro e stadio Ceravolo a rischio blocco.La crisi politica a Catanzaro si fa sentire forte.

Temi più discussi: La nuova guerra gallica: Parigi tra crisi politica e conti fuori controllo; INTERVISTA Garufi a Radio Taormina Tv: Crisi politica a Roccalumera? No, crisi di condivisione; Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara unità di crisi con la regia dei Servizi Segreti; Crisi politica a Ostia, il centrodestra occupa il municipio contro l'area sosta per senza dimora.

Minacce e attacchi ibridi all'Italia, Meloni vara l’unità di crisi con la regia dei ServiziUn attacco cyber che mette fuori uso la rete nazionale. Sabotaggi alle infrastrutture strategiche, incursioni di droni, minacce militari in grado di mettere a repentaglio le nostre difese. ilmattino.it

Schio. Fratelli d’Italia ‘boccia’ Orsi: la crisi c’è, il suo civismo è fallitoDopo le parole di Valter Orsi, che ha negato l’esistenza di una crisi politica a Schio pur parlando di isolamento e scarsa condivisione, arriva una replica tutt’altro che morbida da parte di Fratelli ... altovicentinonline.it

DISTRETTO DEL MOBILE IMBOTTITO E CRISI POLITICA, MATERA DEMOCRATICA: “MATERA ATTENDE RISPOSTE MENTRE IL CONSIGLIO COMUNALE RESTA FERMO” - facebook.com facebook