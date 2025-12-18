Più tutele per anziani e Botteghe Storiche | l' impegno di Forza Italia in Consiglio comunale
Forza Italia si distingue nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Pisa, evidenziando il proprio impegno a tutela di anziani e Botteghe Storiche. Con soddisfazione, la formazione politica sottolinea come le proprie proposte siano state accolte dalla maggioranza, rafforzando l’attenzione verso le esigenze della comunità e il patrimonio locale. Un esempio di concretezza e attenzione alle future generazioni, chiudendo l’anno con risultati significativi.
Forza Italia chiude con soddisfazione l'ultima seduta dell'anno del Consiglio comunale di Pisa, sottolineando l'importanza delle proprie iniziative accolte dalla maggioranza dell'assemblea. "Un primo odg - spiega in una nota la capogruppo Raffaella Bonsangue - è stato presentato in collegamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
