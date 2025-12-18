Più tutele per anziani e Botteghe Storiche | l' impegno di Forza Italia in Consiglio comunale

Forza Italia si distingue nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Pisa, evidenziando il proprio impegno a tutela di anziani e Botteghe Storiche. Con soddisfazione, la formazione politica sottolinea come le proprie proposte siano state accolte dalla maggioranza, rafforzando l’attenzione verso le esigenze della comunità e il patrimonio locale. Un esempio di concretezza e attenzione alle future generazioni, chiudendo l’anno con risultati significativi.

