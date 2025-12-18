Più tutele per anziani e Botteghe Storiche | l' impegno di Forza Italia in Consiglio comunale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia si distingue nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Pisa, evidenziando il proprio impegno a tutela di anziani e Botteghe Storiche. Con soddisfazione, la formazione politica sottolinea come le proprie proposte siano state accolte dalla maggioranza, rafforzando l’attenzione verso le esigenze della comunità e il patrimonio locale. Un esempio di concretezza e attenzione alle future generazioni, chiudendo l’anno con risultati significativi.

Immagine generica

Forza Italia chiude con soddisfazione l'ultima seduta dell'anno del Consiglio comunale di Pisa, sottolineando l'importanza delle proprie iniziative accolte dalla maggioranza dell'assemblea. "Un primo odg - spiega in una nota la capogruppo Raffaella Bonsangue - è stato presentato in collegamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Forza Italia porta il progetto comunale delle tate in consiglio comunale

Leggi anche: Aci Sant'Antonio, Forza Italia entra in consiglio comunale con l'adesione di Puglisi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.