Parolise anziana truffata con il finto nipote | arrestati due uomini

Due uomini dell’hinterland napoletano sono stati arrestati dai Carabinieri di Montella per aver truffato un’anziana ottantenne con la tecnica del “finto nipote”. Durante le operazioni sono stati recuperati i beni sottratti e sono state avviate ulteriori indagini per approfondire il caso. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni con persone sconosciute.

I Carabinieri di Montella bloccano due presunti truffatori dell'hinterland napoletano dopo il raggiro ai danni di un'ottantenne: recuperata la refurtiva e avviate nuove indagini. Parolise (AV) – Un nuovo episodio della ormai tristemente nota truffa del "finto nipote" è stato sventato dai Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza due uomini dell'hinterland napoletano, un ventenne e un trentenne, ritenuti responsabili del raggiro ai danni di un'anziana di 80 anni. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L'operazione è stata condotta dall'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e in linea con le direttive del Prefetto.

