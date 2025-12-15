Coppa del Mondo Under 20 | la sciabolatrice Gaia Carafa vince nella prova a squadre a Budapest
Due settimane dopo la vittoria di Hammamet, l’Italia della sciabola femminile concede il bis nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 disputata a Budapest: protagonista, ancora una volta, è l'atleta tesserata per il Centro Sportivo dei Carabinieri, la sanseverese Gaia Carafa, che ha conquistato il. Foggiatoday.it
Coppa del Mondo Under 20: la sciabolatrice Gaia Carafa vince nella prova a squadre a Budapest - Per Gaia Karola Carafa saldo positivo con Turchia (+3), Romania (+6) e Germania (ancora +3) mentre nella semifinale con l’Uzbekistan ha chiuso in parità con 14 stoccate messe a segno ed altrettante in ... foggiatoday.it
