Ciclocross Grigolini sfiora l’oro ai Mondiali | argento nella staffetta e nella prova junior un finale sfortunato

Il ciclocross europeo torna a far parlare di sé con un’Italia protagonista ai Mondiali in Olanda. Grigolini, alla sua prima esperienza iridata, sfiora il podio nella prova junior e ottiene due medaglie d’argento, nella staffetta e nella sua gara individuale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, perché il finale di gara non gli ha permesso di conquistare l’oro. La squadra italiana può comunque sorridere, perché si conferma tra le migliori nel panorama internazionale.

Il ciclismo italiano celebra un doppio successo, seppur con il sapore dell'argento, ai Mondiali di ciclocross disputati in Olanda. Il giovane Filippo Grigolini, portacolore del Team Cingolani Specialized, è salito sul podio in entrambe le competizioni principali: nella staffetta a squadre e nella prova individuale junior, confermando il valore di una squadra marchigiana che si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama ciclistico internazionale. La rassegna iridata, conclusasi a Hulst, ha visto l'atleta friulano protagonista di una prestazione di alto livello, macchiata però da una sfortunata circostanza nell'ultimo giro della gara individuale che gli ha precluso la possibilità di conquistare l'oro. Mondiali Ciclocross, l'Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista. Vincono i Paesi Bassi Comincia bene l'Italia ai Mondiali di ciclocross 2026, in corso a Hulst. Mondiali Junior Short Track 2026: l'Italia sfiora il podio nella staffetta maschile a Salt Lake City Ai Mondiali Junior di short track a Salt Lake City, l'Italia sfiora il podio nella staffetta maschile. Ciclocross: Filippo Grigolini sfiora l'impresa, è argento ai Mondiali. Vince HeerenÈ mancato davvero poco ad un'impresa che sarebbe stata eccezionale. Dopo Viezzi ed Agostinacchio l'Italia va vicina al terzo successo di fila nella ... oasport.it Mondiali di ciclocross in Olanda: doppio argento per Grigolini del Team CingolaniUn doppio argento per la società di Pianello di Ostra, il Team Cingolani Specialized, dal mondiale olandese di ciclocross. msn.com Bravo il nostro Filippo #Grigolini! Ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati del mondo juniores di ciclocross a Hulst, in Olanda, dopo essere caduto due volte e con un infortunio al polso: un secondo posto fatto di #coraggio, #forza e #dete facebook Dopo tutto il mondiale juniores condotto in testa, Filippo Grigolini cade nel finale di gara e vede sfumare il suo vantaggio. Chiude al secondo posto, ma la beffa è stata tremenda... @Federciclismo #bicipro #ciclismo #ciclocross bici.pro/news/fuoristra… x.com

