Anno giudiziario presidente Corte d’Appello di Roma | Toghe mai così vulnerabili

Questa mattina il presidente della Corte d’Appello di Roma ha annunciato che le toghe si sentono più vulnerabili che mai. La dichiarazione arriva in un momento di grande fermento, con la riforma della giustizia che tiene banco nel dibattito pubblico e il referendum di fine marzo che si avvicina. Il ministro Nordio ha scelto Milano per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ma le parole del presidente romano hanno attirato l’attenzione, sottolineando le difficoltà e le pressioni che affrontano i magistrati oggi.

(Adnkronos) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto il Palazzo di giustizia di Milano per assistere all'inaugurazione dell'Anno giudiziario, una cerimonia segnata quest'anno dalla novità della riforma della giustizia e dal dibattito intorno al referendum previsto a fine marzo. Oltre al Guardasigilli, presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e alte cariche civili e militari. "Questa riforma non avrà e non deve avere effetti politici. Se dovessero prevalere i no accetteremo con grandissimo rispetto la volontà popolare, se dovessero prevalere il sì lungi dall'avere intenti persecutori, come qualcuno dice, inizieremo subito il giorno dopo un dialogo con la magistratura con l'avvocatura e con il mondo accademico per la seconda parte che è quella delle norme attuative".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina si è aperto ufficialmente l'anno giudiziario nelle Corti d'Appello.

Questa mattina si apre ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello di tutta Italia.

