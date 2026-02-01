Anno giudiziario il presidente della Corte d’Appello di Palermo | Il nome di Falcone strumentalizza

Il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, ha preso la parola all’inizio dell’anno giudiziario per mettere in guardia. Ha detto che il nome di Giovanni Falcone viene spesso usato come strumento nei dibattiti sulla riforma della magistratura. Frasca ha invitato a evitare strumentalizzazioni e a concentrarsi sui fatti concreti.

Il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, ha lanciato un monito durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, sottolineando come il nome di Giovanni Falcone sia stato strumentalizzato nel dibattito sulla riforma della magistratura. L’intervento, pronunciato in un contesto nazionale che ha visto la cerimonia ripetersi in tutte le 26 Corti d’Appello, si è inserito in un clima di forte tensione politica e istituzionale, con le dichiarazioni dei magistrati che si susseguono a poche settimane dal referendum sulle modifiche al sistema giudiziario. Frasca ha precisato che Falcone non fu mai un sostenitore apodittico della riforma, né si pronunciò in modo definitivo a favore della separazione tra magistratura inquirente e giudicante, tema centrale della proposta in discussione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il presidente della Corte d’Appello di Roma ha annunciato che le toghe si sentono più vulnerabili che mai.

Questa mattina si apre ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello di tutta Italia.

Inaugurato l'anno giudiziario, la presidente Covelli: «Ridotti gli arretrati: è la Corte di Appello più produttiva d’Italia»Un tour de force che ha premiato il lavoro dei magistrati e degli impiegati e che consente di sfruttare al meglio i fondi del Pnrr. Dati lusinghieri, che assegnano alla Corte di Appello di ... ilmattino.it

All’anno giudiziario confronto toghe-governo sul referendum. Pg Milano: Riforma è punitiva per giudiciDa Roma a Milano fino a Napoli, in tutta Italia si svolgono oggi 31 gennaio le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. Un appuntamento che ... lapresse.it

Nel discorso per l’Anno Giudiziario, la Camera Civile di Catanzaro presenta il progetto “Giustizia Senza Barriere” e rilancia la necessità di udienze in presenza, mediazione attiva e compensi equi agli avvocati - facebook.com facebook

Inagurazione anno giudiziario a Milano/3. Il presidente della Corte d'appello, Giuseppe Ondei: dire che bisogna separare le carriere perché i giudici sono appiattiti sui pm è una affermazione inaccettabile. Applausi nell'aula magna del Palazzo di giustizia x.com