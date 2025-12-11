L' allarme dell' Ucei | Antisemitismo in crescita 766 episodi e oltre 50 denunce in Italia

L'Ucei segnala un aumento dell'antisemitismo in Italia, con oltre 766 episodi registrati e più di 50 denunce presentate. Il fenomeno, in crescita, evidenzia preoccupanti segnali di intolleranza e violenza contro la comunità ebraica nel paese.

AGI - "Più di 50 denunce sono state presentate come Unione su diverse situazioni gravi. L'antisemitismo è fenomeno in crescita". Lo riferisce Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, durante la conferenza stampa di fine anno. Di Segni precisa che "non si tratta solo di scritte. Per quelle, abbiamo un canale diretto con il Comune per cancellarle. Ci sono offese sui social, minacce. Ma i casi sono centinaia e centinaia ed evidenziano la situazione in cui si trovano oggi gli ebrei". In particolare, si sottolinea che gli episodi di antisemitismo nei primi nove mesi di quest'anno sono stati 766 e 50 le denunce. 🔗 Leggi su Agi.it