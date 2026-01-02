Al Cardarelli di Napoli 81 trapianti di fegato nel 2025 più 73% | è il trend di crescita più elevato in Italia

Nel 2025, l'Ospedale Cardarelli di Napoli ha registrato un incremento del 73% nei trapianti di fegato rispetto all'anno precedente, raggiungendo 81 interventi. Si conferma così come uno dei centri di riferimento in Italia per questa tipologia di intervento, contribuendo significativamente alla crescita complessiva del settore. Accanto ai 76 trapianti di midollo, questi dati evidenziano l'importanza delle strutture campane nel panorama nazionale della chirurgia trapiantologica.

Sono stati 81 i trapianti di fegato effettuati al Cardarelli nel 2025, mentre sono stati 76 i trapianti di midollo. Si tratta di numeri record permessi anche dall’incremento delle donazioni di organi in Campania. L’attività dei trapianti è proseguita fino all’ultimo giorno del 2025, quando i reparti hanno lavorato a pieno ritmo per garantire un trapianto di fegato e due trapianti di midollo. Il 2025 è stato un anno record per i trapianti di fegato al Cardarelli, con un incremento del 73% dell’attività trapiantologica (47 erano infatti i trapianti eseguiti nel 2024). Si tratta del trend positivo più elevato in Italia nel 2025 e che conforta alla luce dei dati sulla sopravvivenza post-intervento, fissata intorno al 90%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

