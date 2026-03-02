Anche a Bergamo arriva Maradona - El Diego il musical

A Bergamo arriverà il musical «Maradona - El Diego» il 2 aprile 2027 presso la ChorusLife Arena. Lo spettacolo fa parte di un tour che coinvolgerà le principali città italiane. La produzione è dedicata alla vita e alla carriera del famoso calciatore argentino. L’evento attirerà sicuramente appassionati e curiosi desiderosi di rivivere momenti importanti della figura di Maradona.

LO SHOW. Alla ChorusLife Arena il 2 aprile del 2027, nel corso di un tour che toccherà le più importanti città italiane. Un musical che porta sul palco la forza umana e leggendaria di Diego Armando Maradona. Alla ChorusLife arena di Bergamo arriva il musical «Maradona - El Diego», ispirato all'opera letteraria «L'avvocato del D10s» di Francesco Pisani. Il protagonista sarà interpretato da Lorenzo Salvetti, attore, musicista e cantautore, quarto classificato a X Factor nel 2024 e attualmente in gara nella scuola di «Amici» di Maria De Filippi. Attraverso la sua voce e la sua energia, il pubblico rivivrà i momenti più intensi e gloriosi della parabola di Diego, in un'interpretazione intensa, fisica ed emotiva.