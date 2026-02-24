Maradona el Diego musical con Lorenzo Salvetti

La società Patagonia Group ha deciso di lanciare un nuovo musical dedicato a Maradona, con Lorenzo Salvetti nel ruolo principale. La produzione nasce dalla volontà di celebrare la leggenda del calcio attraverso uno spettacolo teatrale coinvolgente. La rappresentazione si terrà in diverse città italiane, attirando appassionati e curiosi. La prima data è prevista per il prossimo mese e si svolgerà in un teatro di grande affluenza.

© Lanazione.it - Maradona el Diego, musical con Lorenzo Salvetti

Arezzo, 24 febbraio 2026 – La società Patagonia Group annuncia ufficialmente l’avvio del nuovo progetto teatrale nazionale: Maradona el diego musical con Lorenzo Salvetti, nello spettacolo Lello Arena interpreta San Gennaro. Enrico Melozzi scrivera’ le musiche originali e il maestro rappresenta uno degli elementi centrali del musical. La Stagione Teatrale 202627 sarà l’anno del kolossal musicale “Maradona – el diego – il sogno, una leggenda, un destino”, destinato a diventare uno degli appuntamenti più attesi nei teatri italiani. La società Patagonia Group , mette in scena un progetto ambizioso e originale, ispirato all’opera letteraria di Francesco Pisani (“L’Avvocato del D10S”), che porterà sul palco tutta la forza umana e leggendaria di Diego Armando Maradona, raccontandone il percorso umano prima ancora che sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Amicizia con Lorenzo Salvetti: scopri tutto quello che non saiLorenzo Salvetti, talento emergente dalla provincia di Verona, sta conquistando il pubblico e i critici dei talent show italiani. Amici, Lorenzo Salvetti: Tutto Quello Che Non Sai!Scopri la storia di Lorenzo Salvetti, il giovane talento veronese che ha conquistato X Factor e ora entra ad Amici 25, segnando una svolta importante nel panorama dei talent show. Maradona El Diego - Il Musical con Lorenzo Salvetti Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lorenzo veste la maglietta di Diego. Salvetti nel musical su Maradona; Anche a Bari e a Lecce Maradona el Diego musical; Maradona – El Diego: Lorenzo Salvetti da X Factor e Amici al kolossal musicale, musiche di Enrico Melozzi. Appuntamento a Cesena a dicembre; Maradona lo spettacolo al Teatro Palapartenope. Maradona El Diego: il musical in scena al Teatro ModernoAl Teatro Moderno di Grosseto arriva il musical Maradona El Diego su Diego Maradona, con Lorenzo Salvetti e Lello Arena ... grossetonotizie.com «Maradona Lo Spettacolo» in scena a ottobre al Teatro PalapartenopeNAPOLI – Non un semplice musical, ma un’opera teatrale ambiziosa e contemporanea che promette di restituire al pubblico la grandezza, le contraddizioni e ... cronachedellacampania.it Nella puntata del 15 febbraio di Amici di Maria De Filippi, Lorenzo Salvetti sceglie un brano di Brunori Sas per uscire dal limbo. È questo il Salvetti che ci piace: grinta, personalità e un cantautorato a tratti scanzonato, con una scrittura profonda, ironica e senti - facebook.com facebook Gli inediti di Angie, Lorenzo Salvetti, Opi e Riccardo Stimolo sono quelli che avete scelto come vostri preferiti e sono nuovamente in onda su Radio Zeta! Quale vorresti ufficialmente nella nostra playlist pulse.ly/2zrmfb1mbt @AmiciUfficiale #Amici25 x.com