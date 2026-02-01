Allarme alimentare | oltre 130 lotti di crocchette per animali richiamati per rischio contaminazione

Il Ministero della Salute ha richiamato oltre 130 lotti di crocchette per cani e gatti. Il provvedimento riguarda i prodotti del marchio Colella, che sono stati segnalati per un possibile rischio di contaminazione. Le autorità hanno disposto il ritiro immediato dal mercato per evitare che gli animali possano essere danneggiati. I proprietari di animali domestici sono invitati a controllare le confezioni e a smaltirle se sono tra quelle coinvolte.

Il Ministero della Salute ha attivato un ampio richiamo di crocchette per cani e gatti, coinvolgendo 135 lotti prodotti dal marchio Colella. L'allarme è scattato a causa del sospetto di contaminazione da sottoprodotti di origine animale (Soa) non conformi alle norme di sicurezza alimentare. L'azienda produttrice, Colella Trade Srl con stabilimento ad Ariano Irpino, ha avviato il ritiro dal mercato su segnalazione del proprio fornitore, che ha individuato anomalie nella catena di approvvigionamento. Il provvedimento riguarda 11 diverse tipologie di alimenti per animali, tutti confezionati in sacchi da 20 chilogrammi, e si estende a numerose date di scadenza che vanno dal mese di aprile al settembre 2026.

