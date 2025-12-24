Matteo Casiraghi ai vertici dei Giovani imprenditori di Confartigianato Lombardia
La cena di Natale dei gruppi territoriali del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, andata in scena nei giorni scorsi a Como, ha portato in dote una nomina importante per il presidente del gruppo di Lecco. Matteo Casiraghi, infatti, è stato scelto quale nuovo vicepresidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
