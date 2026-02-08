Centrodestra volano gli stracci | Io candidato calato dall’alto? Forza Italia era d’accordo sul nome

La tensione nel centrodestra cresce e le polemiche si fanno sempre più accese. Frizioni tra i partiti emergono con urgenza, mentre alcuni candidati vengono definiti “calati dall’alto” e poco rappresentativi. In particolare, Forza Italia si difende, affermando che il nome di Ricco è stato condiviso e deciso collettivamente. Nel frattempo, Ricco si presenta come un volto che ha lasciato la politica da tempo e ora sembra immobile, senza cambiare passo rispetto al passato. La situazione resta incerta, con i protagonisti che non trovano ancora un’intesa definitiva

"Un in bocca al lupo a Roberto Ricco, che è rimasto lontano dalla politica per diverso tempo lasciando un ricordo sbiadito e che oggi dà l'impressione di essere rimasto fermo al 2024". Sembra non averla presa proprio benissimo il capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Negrini la critica di Roberto Ricco sul candidato sindaco nelle scorse amministrative. Sale dunque la tensione nel centrodestra dopo l'annuncio dell'ingresso dell'avvocato Ricco in Forza Italia. Già militante diversi anni di Fratelli d'Italia, Ricco ha spiegato di essere tornato in politica e di aver scelto Forza Italia perché "ha maturato idee diverse sulla giustizia" e anche perché a livello locale "da elettore ho trovato le scelte del centrodestra modenese un po' estemporanee, fondate molto spesso sui rapporti di forza interni alla coalizione.

