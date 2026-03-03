Anghiari un nuovo parcheggio pubblico a San Leo
Il Comune di Anghiari ha firmato una convenzione con il proprietario di un terreno a San Leo per la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico. L’accordo riguarda la sistemazione di un’area destinata a ospitare veicoli, senza ulteriori dettagli sulle modalità di realizzazione o sui tempi di completamento. La decisione interessa direttamente chi utilizza o potrebbe utilizzare lo spazio in quella zona.
