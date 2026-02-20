Fabio De Luigi in arrivo alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo

Fabio De Luigi si presenta a Bergamo dopo aver annunciato il suo nuovo tour. L’attore, noto per le sue imitazioni e le partecipazioni in programmi come Mai Dire Gol, porta sul palco uno spettacolo incentrato sulla sua carriera e i personaggi che ha interpretato. La scena della ChorusLife Arena si anima mercoledì 28 ottobre alle 21, quando De Luigi salirà sul palco con il suo “BIOL – In Carne e Ossa Tour”. Lo spettacolo coinvolgerà il pubblico con aneddoti e momenti divertenti, creando un’atmosfera di attesa tra gli spettatori.

Fabio De Luigi arriva a Bergamo. L’attore, comico e imitatore, storico volto dei programmi della Gialappa’s Band (come Mai Dire Gol e Mai Dire Grande Fratello), della sit-com Love Bugs e di numerose commedie cinematografiche di successo, sarà in scena alla ChorusLife Arena mercoledì 28 ottobre alle 21 per una nuova data del suo “BIOL – In Carne e Ossa Tour”. Dopo 25 anni di lontananza dai palcoscenici, Fabio De Luigi torna finalmente alle origini con un tour teatrale in carne e ossa. Da ottobre sarà protagonista nei principali teatri italiani con “BIOL – In Carne e Ossa Tour”, uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

