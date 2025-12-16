Infermieri dall’estero in deroga Fnopi | Elenchi speciali per garantire competenze
L'articolo presenta la richiesta della Fnopi di istituzione di elenchi speciali per infermieri provenienti dall’estero in deroga. Questa misura mira a garantire il controllo delle competenze, della formazione universitaria e della conoscenza della lingua, elementi fondamentali per assicurare un’efficace integrazione e sicurezza nell’assistenza sanitaria.
(Adnkronos) – "Chiediamo che vengano istituiti degli elenchi speciali all'interno dei quali iscrivere gli infermieri che provengono da Paesi diversi dall'Italia per garantire il controllo necessario della formazione universitaria e della conoscenza della lingua: requisiti fondamentali per dialogare e operare all'interno la nostra organizzazione". Così in una nota la Federazione nazionale Ordini professioni Infermieristiche (Fnopi), . Periodicodaily.com
Infermieri dall’estero in deroga. Fnopi: “Servono elenchi speciali per garantire competenze e un’assistenza di qualità” - Gli infermieri chiedono controlli su formazione e lingua italiana dei colleghi stranieri prima del 2027. quotidianosanita.it
Rischio far west in corsia: pochi controlli su medici e infermieri dall'estero. Schillaci: «Subito le regole» - Dal Covid in vigore una deroga che consente alle Regioni di riconoscere in modo semplificato titoli di studio extra Ue:sono migliaia gli operatori non certificati dagli Ordini ... ilsole24ore.com
Infermieri dall’Uzbekistan in Lombardia, Nursing Up: “Scelta che non affronta la radice della crisi”: InfoNurse - “Non abbiamo nulla contro gli infermieri stranieri, che rispettiamo profondamente, ma lo diciamo con chiarezza: il reclutamento internazionale, prese - facebook.com facebook
Sanità, infermieri dall’ #Uzbekistan in #lombardia. Ugl Salute: «Non è risposta a carenze» x.com
