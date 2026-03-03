Ancora terra oltre confine per Toffano

Giovanni Toffano ha fatto il suo esordio in una competizione internazionale alla fine della stagione 2023, in un evento che sembrava principalmente dedicato all'intrattenimento. Inizialmente considerato un’esperienza leggera e fuori dal suo solito contesto, le recenti performance indicano che sta consolidando una presenza più stabile in campo internazionale, segnando un possibile passo avanti nella sua carriera.

L'esordio andato in scena sul finale della stagione 2023 sembrava solamente un'occasione per puntare unicamente al divertimento, in un contesto per lui inedito all'epoca, ma le ultime annate sembrano iniziare a gettare basi ancora più solide per un cambio di rotta che vede protagonista Giovanni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Alpacem, Toffano torna oltre confineIl nuovo anno di Giovanni Toffano inizia presto e quale migliore occasione per tornare al volante se non quella di continuare a calcare i fondi... Leggi anche: Oltre venti italiani ancora detenuti in Venezuela: chi c’è ancora dietro le sbarre oltre ad Alberto Trentini Contenuti utili per approfondire Ancora terra oltre confine per Toffano Argomenti discussi: Al Two Castles ancora una prova convincente di Toffano sullo sterrato. Ancora terra oltre confine per ToffanoSempre più innamorato dei fondi a scarsa aderenza e del clima estero il pilota di Rovolon tornerà in Croazia per il Two Castles. padovaoggi.it Al Two Castles Toffano sorprende tutti e vincePrimo assoluto dopo lo shakedown il pilota di Rovolon è vittima di una dea bendata avversa che non scalfisce un amore sempre più solido per lo sterrato. padovaoggi.it