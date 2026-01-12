Alpacem Toffano torna oltre confine
Giovanni Toffano riprende il suo percorso oltre confine con Alpacem, confermando il suo impegno nel mondo del rally. Con l’inizio del nuovo anno, Toffano si prepara a confrontarsi nuovamente con i fondi sterrati, affrontando nuove sfide e mantenendo la sua costante passione per le competizioni. Un ritorno che testimonia la sua determinazione e la volontà di proseguire un percorso di crescita nel settore.
Il nuovo anno di Giovanni Toffano inizia presto e quale migliore occasione per tornare al volante se non quella di continuare a calcare i fondi sterrati. Reduce da un positivo finale di stagione nell'entroterra trevigiano il pilota di Rovolon ha deciso di proseguire sulla medesima rotta ed ecco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
