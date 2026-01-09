A oggi, sono 26 gli italiani o italo-venezuelani ancora detenuti in Venezuela, dopo la recente liberazione di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin. Oltre ad Alberto Trentini, rimangono dietro le sbarre a Caracas diverse persone, alcune da oltre un anno. La situazione rimane complessa e al centro dell’attenzione internazionale, evidenziando le difficoltà diplomatiche e umanitarie in corso.

Non solo Alberto Trentini. Gli italiani o italo-venezuelani con doppio passaporto detenuti in Venezuela restano 26, dopo la liberazione annunciata di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, dietro le sbarre a Caracas da più di un anno. La premier Giorgia Meloni, all’inizio della conferenza stampa, ha parlato del cooperante, precisando che il governo si occupa “quotidianamente” anche del suo caso e che ha mobilitato “ tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio “. Dunque la sua liberazione non sembra al momento imminente, nonostante la cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti abbia riacceso le speranze su una liberazione in tempi più brevi e la presidente ad interim Delcy Rodriguez abbia allentato le restrizioni carcerarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre venti italiani ancora detenuti in Venezuela: chi c’è ancora dietro le sbarre oltre ad Alberto Trentini

