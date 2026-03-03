Ancora senza nome l’anziano trovato morto A breve il funerale

A circa un mese e mezzo dal ritrovamento, un uomo anziano è stato trovato senza vita in un’area di campagna a Ostellato. La polizia ha avviato le indagini senza aver ancora identificato la vittima. Nel frattempo, si sta organizzando il funerale, che si terrà a breve. La famiglia non è ancora stata rintracciata e l’identità dell’uomo resta sconosciuta.

A ormai un mese e mezzo dal ritrovamento, rimane ancora senza nome l'anziano trovato privo di vita in un'area di campagna a Ostellato. Nonostante l'attività investigativa condotta dai carabinieri, che hanno percorso ogni pista possibile, dall'ascolto di testimoni al lavoro sulle celle telefoniche della zona, la vicenda rimane avvolta da una fitta coltre di mistero. A quanto si apprende, ultimati gli accertamenti medico legali, a breve la procura dovrebbe dare il nulla osta per la sepoltura. Le esequie verranno eseguite secondo la procedura delle persone sconosciute e ad occuparse sarà il Comune. Verrà comunque prelevato e conservato un campione di Dna, per ogni ulteriore necessità investigativa.