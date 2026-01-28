Anziano morto ancora senza nome l' appello | diffusa la foto per il riconoscimento

L’anziano trovato morto a Ostellato ancora senza nome. Il corpo è stato scoperto venerdì mattina in aperta campagna, lungo un canale di scolo. Le forze dell’ordine hanno diffuso una foto per cercare di riconoscere l’uomo e capire cosa sia successo. Nel frattempo, nessuno si è fatto avanti, e l’identità resta un mistero.

È ancora senza identità il cadavere dell'anziano rinvenuto nella mattinata di venerdì 16 a Ostellato, nell'area di aperta campagna di Mezzano, lungo l'argine di un canale di scolo delle acque. Nella giornata di martedì 27 si è svolto l'esame autoptico da parte del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica dal quale allo stato attuale non sono emerse evidenze di morte violenta. Mentre continuano le attività investigative dei carabinieri coordinati dalla Procura locale, le forze dell'ordine lanciano una appello nella speranza che l'uomo venga riconosciuto. I dettagli forniti sono che l'età stimata è di circa 80 anni, alto circa 1,65 m, di carnagione chiara e corporatura media.

