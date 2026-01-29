Giallo sull’anziano trovato morto ancora senza nome

Un anziano è stato trovato morto questa mattina ad Ostellato, nella zona di Mezzano. Il corpo è stato rinvenuto lungo l’argine di un canale di scolo, ma ancora nessuno conosce il suo nome o se ci siano testimoni dell’accaduto. La polizia sta indagando sul caso, ma al momento non ci sono dettagli certi sulla causa della morte.

E' ancora senza identità il cadavere dell'anziano rinvenuto nella mattinata di venerdì 16 gennaio 2026 ad Ostellato, nella località Mezzano – area di aperta campagna – lungo l'argine di un canale di scolo delle acque. Nella giornata dell'altro giorno si è svolto l'esame autoptico da parte del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica dal quale allo stato non sono emerse evidenze di morte violenta. Mentre continuano le attività investigative dei Carabinieri coordinati dalla locale Procura, si apprendono alcuni elementi sull'uomo: circa 80 anni, altezza mt. 1,65 circa, carnagione chiara, corporatura media.

