Ahead sensori e piattaforma avanzata per leggere il cervello neurone per neurone

Scopri Ahead, una piattaforma rivoluzionaria dotata di sensori all’avanguardia per leggere il cervello ‘neurone per neurone’. Questa tecnologia innovativa permette di ottenere dati dettagliati e precisi, accelerando la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie neurologiche. Un passo avanti verso una comprensione più profonda del cervello e soluzioni più efficaci per le condizioni neurologiche.

Malattie neurologiche: un sensore per osservare come i neuroni reagiscono a un danno o a un farmaco - Fra i partner di «Ahead» anche l'Istituto Mario Negri, con Corticale e Inmatica. bergamo.corriere.it

Malattie neurologiche: un sensore per leggere il cervello «cellula per cellula» - L’Istituto Mario Negri lancia un progetto rivoluzionario per studiare il cervello e accelerare nuove terapie neurologiche ... corriere.it

Allo studio nuovi sensori per leggere il cervello neurone per neurone. Al via Ahead, progetto da oltre 4 milioni per accelerare nuove terapie neurologiche. @MarioNegriIRCC @IITalk @RegLombardia x.com

