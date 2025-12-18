Ahead sensori e piattaforma avanzata per leggere il cervello neurone per neurone

Scopri Ahead, una piattaforma rivoluzionaria dotata di sensori all’avanguardia per leggere il cervello ‘neurone per neurone’. Questa tecnologia innovativa permette di ottenere dati dettagliati e precisi, accelerando la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie neurologiche. Un passo avanti verso una comprensione più profonda del cervello e soluzioni più efficaci per le condizioni neurologiche.

Un  sensore per leggere il cervello ‘cellula per cellula’,  e ottenere dati utili per accelerare lo sviluppo di  nuove terapie neurologiche.  La startup  Corticale,  l’azienda del settore  It Inmatica  e l’Istituto di ricerche farmacologiche  Mario Negri Irccs  annunciano in una nota l’avvio del  progetto Ahead   – AI-driven High-density Electrophysiology for Advanced Drug Discovery, nuova iniziativa strategica dedicata allo studio dei danni neurologici acuti e cronici. Il progetto, del valore di  oltre 4 milioni di euro,  è co-finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘Collabora & Innova’ (Azione 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

