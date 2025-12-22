Dieta mediterranea? Sì ma ripensata Che cos’è la Pharma Diet e perché gli italiani scelgono sempre più frutta

La «Pharma Diet» rappresenta un approccio alimentare che integra i principi della dieta mediterranea con attenzione alla salute e al benessere. Sempre più italiani scelgono frutta e alimenti naturali come parte di questa filosofia, riflettendo un cambiamento di abitudini e consapevolezza. Tra stili di vita in evoluzione e nuove proposte sul mercato, il cibo assume un ruolo più ampio, diventando strumento di cura e prevenzione.

Tra stili di vita che cambiano e nuovi alimenti che arrivano sul mercato, il cibo non è più soltanto nutrimento: è benessere, identità, cura di sé. Secondo gli ultimi dati, quasi 16 milioni di italiani seguono una Pharma Diet, ossia un regime alimentare controllato, in cui ogni pasto si trasforma in un servizio di misura e consapevolezza, bilanciando gusto e benessere. In questa cornice, frutta e verdura tornano a svolgere un ruolo centrale. Con il fresco che diventa sinonimo di autenticità e salute, il consumo di prodotti ortofrutticoli cresce, spinto anche da un'attenzione sempre crescente alla naturalità degli alimenti.

