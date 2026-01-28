A Casalecchio di Reno, i clienti hanno scoperto un modo insolito di fare acquisti. In un negozio, si vendono pacchi smarriti al chilo, e il video di queste strane vendite gira sui social. Le persone entrano, scelgono i pacchi e li pagano in modo diverso dal solito, rendendo lo shopping una vera sorpresa.

Casalecchio di Reno (Bologna), 28 gennaio 2026 - Lo shopping che non si limita al carrello, ma si filma, racconta e condivide. Un’enorme caccia al tesoro tra file, risate e stupore, scartando pacchi dal vivo, con una sorpresa finale e smartphone pronti a registrare. Al centro commerciale Gran Reno dal 2 all’8 febbraio, torna uno dei format più in voga sui social network. Da uno spreco logistico a un’esperienza d’acquisto sostenibile, capace di dare una nuova vita a prodotti altrimenti destinati allo smaltimento. King Colis è una startup francese attiva nel settore dell’economia circolare, specializzata nel recupero dei pacchi e-commerce non consegnati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pacchi smarriti, l’acquisto è una sorpresa: a Bologna si comprano al chilo (e il video finisce sui social)

Abbiamo acquistato pacchi smarriti al chilo, una vera scommessa con la fortuna.

Preparati a una sorpresa unica: King Colis sbarca a Piacenza con i suoi pacchi smarriti rivenduti a peso e a sorpresa.

