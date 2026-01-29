A Cesena libri per tutti anche per i neonati | donati oltre 2500 volumi per le scuole e la Pediatria del Bufalini

Da cesenatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena, più di 2.500 libri sono stati donati alle scuole e alla Pediatria del Bufalini grazie all’iniziativa ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’. La campagna, portata avanti da Giunti al Punto Librerie, ha raggiunto numeri da record nel 2025, portando libri anche ai neonati.

Grazie alla generosità dei cittadini e degli sponsor, nella libreria di Cesena sono stati raccolti oltre.

