Ancelotti torna nello staff del Brasile per la preparazione al Mondiale

Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti, è stato reintegrato nello staff della nazionale brasiliana. La sua presenza sarà fondamentale durante le amichevoli di preparazione in vista del Mondiale 2026. La collaborazione tra Ancelotti e il team brasiliano riprende in questa fase pre-torneo, con l’obiettivo di rafforzare la strategia di preparazione. La sua partecipazione si estende alle attività di allenamento e alle riunioni tecniche.

Davide Ancelotti, figlio del Carlo Ancelotti, rientra nello staff della nazionale brasiliana per le amichevoli di preparazione al Mondiale 2026. L'intervento mira a rafforzare l'assetto tecnico in un periodo cruciale, accompagnando nuovamente il padre nelle sfide che anticipano la fase finale. Il tecnico di 36 anni tornerà a collaborare con il ct Carlo Ancelotti nelle due amichevoli in programma in Stati Uniti a fine mese: il 26 contro la Francia a Boston e il 31 contro la Croazia a Orlando. Davide Ancelotti aveva lasciato il ruolo di vice allenatore della Seleção nello scorso luglio per assumere la guida del Botafogo. La sua prima esperienza da capoallenatore si è conclusa a metà dicembre con un sesto posto in campionato e la qualificazione al turno preliminare della Copa Libertadores.