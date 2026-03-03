AMMU dieci anni e due milioni di cannoli

L’8 marzo 2016, un laboratorio siciliano apriva a Milano, lasciando alle spalle l’effimero successo di Expo. Da allora, ha prodotto più di due milioni di cannoli, diventando un punto di riferimento per gli amanti dei dolci tradizionali. La sua presenza si è consolidata nel tempo, attirando clienti e appassionati desiderosi di assaporare autentiche specialità siciliane nella città lombarda.

L’8 marzo 2016, mentre Milano usciva dall’ubriacatura di Expo, un piccolo laboratorio siciliano decideva di mettere radici in città. Dopo aver servito oltre 130 mila cannoli nei sei mesi dell’esposizione universale, AMMU inaugurava un temporary store proprio nel giorno dedicato alla donna. Un debutto simbolico, con un claim che suonava così: “La dolcezza è donna”. Dieci anni dopo, l’8 marzo 2026, i cannoli serviti solo a Milano hanno superato quota due milioni. Nel frattempo l’esperimento si è fatto impresa: tre negozi in città, altre aperture tra Campania e Palma di Maiorca, un modello replicabile che ha trasformato un’idea semplice – il cannolo farcito espresso – in un format urbano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - AMMU, dieci anni e due milioni di cannoli Leggi anche: Furbetti della tassa rifiuti. Magrini: "In dieci anni recuperati 17 milioni" Due paesi dedicati ai bambini. Dieci anni di comunità educanteCompie dieci anni il progetto "Un paese a scuola" promosso dalla Pro Loco di Fognano nella scuola elementare del paese e che ora si è esteso anche...