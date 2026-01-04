Compie dieci anni il progetto "Un paese a scuola" promosso dalla Pro Loco di Fognano nella scuola elementare del paese e che ora si è esteso anche alla scuola elementare di Tobbiana, con 43 bambini che partecipano ai pomeriggi di laboratori e attività varie condotte con la partecipazione attiva di associazioni, genitori e nonni della comunità. L’idea della "scuola aperta" è nata nel 2016 per salvare i plessi di Fognano e Tobbiana dalla chiusura, ma ormai da tempo è diventato il fiore all’occhiello del sistema educativo locale e un’esperienza all’avanguardia a livello provinciale e regionale. Nato nella scuola di Fognano, il progetto si è allargato dopo qualche anno anche a Tobbiana anche perché i due plessi ospitano un unico ciclo di scuola primaria: le prime due classi a Fognano e il triennio a Tobbiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due paesi dedicati ai bambini. Dieci anni di comunità educante

Leggi anche: Festa di quartiere per celebrare 3 anni della nuova comunità educante a Catania

Leggi anche: Alla biblioteca comunale Ceccarelli in programma sei appuntamenti dedicati ai bambini dai 12 ai 35 mesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Due paesi dedicati ai bambini. Dieci anni di comunità educante; Doppio trapianto di cuore all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni; Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale; Donazioni e eventi per bambini, il Natale solidale dell’associazione La Rubrica delle Mamme.

Due paesi dedicati ai bambini. Dieci anni di comunità educante - Compie dieci anni il progetto "Un paese a scuola" promosso dalla Pro Loco di Fognano nella scuola elementare del paese e che ora si è esteso anche alla scuola elementare di Tobbiana, con 43 bambini ch ... lanazione.it