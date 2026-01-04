Due paesi dedicati ai bambini Dieci anni di comunità educante
Compie dieci anni il progetto "Un paese a scuola" promosso dalla Pro Loco di Fognano nella scuola elementare del paese e che ora si è esteso anche alla scuola elementare di Tobbiana, con 43 bambini che partecipano ai pomeriggi di laboratori e attività varie condotte con la partecipazione attiva di associazioni, genitori e nonni della comunità. L’idea della "scuola aperta" è nata nel 2016 per salvare i plessi di Fognano e Tobbiana dalla chiusura, ma ormai da tempo è diventato il fiore all’occhiello del sistema educativo locale e un’esperienza all’avanguardia a livello provinciale e regionale. Nato nella scuola di Fognano, il progetto si è allargato dopo qualche anno anche a Tobbiana anche perché i due plessi ospitano un unico ciclo di scuola primaria: le prime due classi a Fognano e il triennio a Tobbiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
