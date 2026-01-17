Altro che larghe intese il centrosinistra voleva solo occupare le poltrone

Dopo le dimissioni dei 13 consiglieri che hanno concluso l'amministrazione di Marcianise, il sindaco Antonio Trombetta commenta l’accaduto. Secondo lui, le dimissioni sarebbero state motivate più da interessi personali e occupazione di poltrone che da reali esigenze di governo. Una vicenda che evidenzia le tensioni politiche e le difficoltà di una gestione comunale in un momento critico per la città.

All'indomani delle dimissioni dei 13 consiglieri che hanno scritto la parola fine all'amministrazione comunale di Marcianise, il sindaco Antonio Trombetta dice la sua: “Ieri, con un coraggio postumo e vagamente maramaldesco, essendomi già dimesso di mio, i consiglieri di centrosinistra con l’ausilio dei transfughi Iodice e Rondello, si sono recati dal notaio per dimettersi da consiglieri e determinare pertanto la fine dell’amministrazione. Insomma, hanno cercato di essere protagonisti rispetto ad una dinamica già innescata da me; contenti loro”. Non mancano le critiche agli esponenti del centrosinistra: “La cosa curiosa è che nelle ore precedenti è circolato un comunicato con il quale si proponeva una amministrazione di larghe intese su una base programmatica condivisa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Le foto dei figli mostrate tra un ciak e l’altro, il padre violento che voleva dimenticare e quella frase sulla morte che oggi fa venire i brividi: il ritratto più intimo di Luke Perry

Leggi anche: "La destra pensa solo alle poltrone e non alla Calabria che soffre", affermano i Giovani Democratici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marcianise, Trombetta apre al centrosinistra. Primo confronto: fumata nera per l'intesa. I DETTAGLI.

Dal 2005 al 2010 fino alla celebre non vittoria del 2013, le regionali hanno offerto al centrosinistra più illusioni che svolte politiche. Eppure il campo largo continua a ... - Non è la prima volta che un’opposizione di centrosinistra, all’indomani delle elezioni regionali, si immagina di avere la strada spianata per «stravincere» le politiche, come ha dichiarato Elly ... linkiesta.it

Buonasera vorrei arredare questa parte di corridoio ( 1,60 di larghezza) con un armadio o con un altro mobile contenitore più “ integrato” con l’ambiente. Magari anche con una spalletta di carta gesso perché non mi piacerebbe vedere la spalletta del mobile. A - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #InterNapoli Napoli, altro che Pollicino: i favoriti siete voi. E accà nisciuno è fesso Chivu non si nasconde. Ha il carisma di chi ha vissuto battaglie vere, la schiena dritta e la dialettica encomiabile e mai alla ricerca di strategie farlocche o sterili po x.com