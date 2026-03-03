Amici lite tra Opi e Anna Pettinelli | cosa è successo

Durante il daytime di Amici 25, nella casetta si è verificata una lite tra Opi e Anna Pettinelli, scaturita dalle tensioni accumulate durante la puntata domenicale. In pochi minuti, il clima si è fatto acceso, portando a un confronto diretto tra i due. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto altri concorrenti presenti nella casa.

Nel daytime di Amici 25 la casetta ha fatto i conti con le conseguenze della puntata domenicale e con un clima che si è acceso in pochi minuti. La decisione di Anna Pettinelli di negare l’accesso al Serale agli allievi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ha scatenato proteste e nervosismo, soprattutto tra i cantanti. A sorprendere più di tutto è stata la reazione di Opi, finendo in uno scontro frontale con la prof.. Amici Serale: quando inizia e caos sulle maglie Amici 25: il “blocco” di Pettinelli e l’ultimatum sul Serale. Tutto parte dalla linea dura annunciata da Anna Pettinelli. Finché tutti i suoi allievi non avranno ricevuto la maglia del Serale, lei non concederà più alcun sì agli altri cantanti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

