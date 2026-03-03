Amici lite tra Opi e Anna Pettinelli | cosa è successo

Da anticipazionitv.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il daytime di Amici 25, nella casetta si è verificata una lite tra Opi e Anna Pettinelli, scaturita dalle tensioni accumulate durante la puntata domenicale. In pochi minuti, il clima si è fatto acceso, portando a un confronto diretto tra i due. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto altri concorrenti presenti nella casa.

Nel daytime di Amici 25  la casetta ha fatto i conti con le conseguenze della puntata domenicale e con un clima che si è acceso in pochi minuti. La decisione di Anna Pettinelli di negare l’accesso al Serale agli allievi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ha scatenato proteste e nervosismo, soprattutto tra i cantanti. A sorprendere più di tutto è stata la reazione di Opi, finendo in uno scontro frontale con la prof.. Amici Serale: quando inizia e caos sulle maglie Amici 25: il “blocco” di Pettinelli e l’ultimatum sul Serale. Tutto parte dalla linea dura annunciata da Anna Pettinelli. Finché tutti i suoi allievi non avranno ricevuto la maglia del Serale, lei non concederà più alcun sì agli altri cantanti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici lite tra opi e anna pettinelli cosa 232 successo
© Anticipazionitv.it - Amici, lite tra Opi e Anna Pettinelli: cosa è successo

Leggi anche: Amici, dura lite tra Opi e Anna Pettinelli: interviene la produzione

Leggi anche: Ad Amici la lite tra Anna Pettinelli e Opi, De Filippi lo difende: “Fossi in lui, mi sentirei presa per il cu*”

Amici 25 - Il confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su Opi

Video Amici 25 - Il confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su Opi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anna Pettinelli

Temi più discussi: Amici 25, Anna Pettinelli: Finché non passano i miei non appoggio nessuno e scoppia il finimondo. Le lacrime di Nicola commuovono lo studio; Amici 25, le anticipazioni: doppia promozione e Anna Pettinelli detta una nuova regola (perfida); Amici 25, regolamento ribaltato: il ruolo choc del pubblico in studio e un prof diventa perfidissimo. Chi va al serale; Anna Pettinelli asfalta Opi ad Amici 25: Ingrato! Sai quanta merd* prendo ora per te?/ Sfuriata.

anna pettinelli amici lite tra opiAnna Pettinelli nel daytime di Amici 25 ha avuto uno scontro con Opi in salettaDurante il pomeridiano di Amici 25 quest’oggi Anna Pettinelli ha avuto un faccia a faccia con Opi e gli ha dato contro: Sei un ingrato. Ecco cosa è successo. novella2000.it

Amici 25, Opi contro Anna Pettinelli: Per colpa sua mi prenderò quintali di mer*aI cantanti esclusi commentano la decisione della docente di non ammetterli al Serale, Opi teme le reazioni social, mentre Zerbi e Cuccarini cercano strategie per aggirare il veto. movieplayer.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.