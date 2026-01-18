Ad Amici la lite tra Anna Pettinelli e Opi De Filippi lo difende | Fossi in lui mi sentirei presa per il cu*

Durante la trasmissione Amici 25, si è verificata una discussione tra Anna Pettinelli e Opi, il cantante che si lamenta delle scelte della professoressa riguardo alle canzoni. Maria De Filippi ha commentato la situazione, difendendo Opi e sottolineando le tensioni che si sono create. La lite evidenzia le difficoltà e le tensioni all’interno della scuola di musica, suscitando attenzione tra il pubblico e gli esperti del settore.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.