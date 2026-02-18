Amici dura lite tra Opi e Anna Pettinelli | interviene la produzione
Opi ha avuto una discussione accesa con Anna Pettinelli, dopo essere stato di nuovo escluso dalle esibizioni di Amici 25, e la produzione è intervenuta per cercare di calmare gli animi. La lite si è svolta nel salotto della casetta, dove i concorrenti si preparano per il serale, e il confronto ha attirato l’attenzione di tutti.
Il Serale di Amici 25 si avvicina e in casetta l’aria è sempre più elettrica. A finire al centro dell’attenzione è stato Opi, escluso ancora una volta dalle esibizioni della puntata domenicale. La decisione della sua insegnante, Anna Pettinelli, ha scatenato un momento di forte rabbia e frustrazione, con parole pesanti e la richiesta immediata di un confronto. Un episodio che racconta bene quanto la pressione stia salendo per tutti in vista del Serale. Nessuna squalifica per Riccardo Stimolo: caos e iniziative sui social Amici 25: la decisione di Anna Pettinelli su Opi. Nel daytime di Amici 25, gli allievi hanno scoperto chi si sarebbe esibito nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Il giorno dopo Opi incontra la sua professoressa Anna Pettinelli per confrontarsi con lei #Amici25 x.com
