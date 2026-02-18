Opi ha avuto una discussione accesa con Anna Pettinelli, dopo essere stato di nuovo escluso dalle esibizioni di Amici 25, e la produzione è intervenuta per cercare di calmare gli animi. La lite si è svolta nel salotto della casetta, dove i concorrenti si preparano per il serale, e il confronto ha attirato l’attenzione di tutti.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e in casetta l'aria è sempre più elettrica. A finire al centro dell'attenzione è stato Opi, escluso ancora una volta dalle esibizioni della puntata domenicale. La decisione della sua insegnante, Anna Pettinelli, ha scatenato un momento di forte rabbia e frustrazione, con parole pesanti e la richiesta immediata di un confronto. Un episodio che racconta bene quanto la pressione stia salendo per tutti in vista del Serale. Nel daytime di Amici 25, gli allievi hanno scoperto chi si sarebbe esibito nella prossima puntata.

© Anticipazionitv.it - Amici, dura lite tra Opi e Anna Pettinelli: interviene la produzione

