Ben Ainslie mette le mani avanti verso l’America’s Cup | Non siamo al livello di Luna Rossa e New Zealand

Ben Ainslie ha dichiarato che l’Inghilterra non si trova ancora allo stesso livello di Luna Rossa e New Zealand in vista della 38ª America's Cup del 2027 a Napoli. Mentre si attende la lista ufficiale degli sfidanti, il timoniere britannico sta preparando la strategia per affrontare la prestigiosa competizione.

In attesa di scoprire nei prossimi mesi l’elenco completo degli sfidanti, Sir Ben Ainslie sta pianificando il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America in programma nel 2027 a Napoli. Il capo del Challenger of Record britannico ha parlato delle prospettive di Athena Pathway (dopo la rottura con Ineos) nell’ambito del podcast Performance People, condotto da sua moglie Georgie. “ Non è rimasto molto tempo. Saremo abbastanza competitivi per vincerla? Penso che abbiamo una possibilità. Gli ultimi 14 mesi sono stati difficili. Come sapere, abbiamo dovuto finanziare da soli senza lo sponsor principale. Oasport.it