È stata annunciata una nuova serie di processori desktop chiamata Ryzen AI 400 APU, che introduce capacità potenziate grazie a un’architettura dedicata chiamata XDNA 2 NPU. Questa novità si presenta come una delle prime implementazioni dell’architettura Strix Point sulla piattaforma AM5, combinando core Zen 5 con una grafica integrata RDNA 3. La gamma promette miglioramenti nelle prestazioni alimentate dall’intelligenza artificiale.

una novità significativa nel panorama dei desktop emerge con l’arrivo dei Ryzen AI 400 APU. la gamma integra per la prima volta l’architettura strix point sulla piattaforma am5, unendo core zen 5, grafica integrata rdna 3.5 e l’unita di elaborazione neurale XDNA 2 per prestazioni AI avanzate. la linea Ryzen AI 400 comprende sei modelli desktop, suddivisi tra versioni standard con grafica integrata e varianti GE orientate a profili di potenza ridotta. ai vertici si posizione il ryzen ai 7 450g e il 450ge, con fino a otto core e sedici thread e un boost che raggiunge 5,1 GHz. la dotazione include 24 MB di cache e una grafica radeon 860m basata su rdna 3. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Amd ryzen ai 400 espande le prestazioni desktop alimentate dall’ia con xdna 2 npu

