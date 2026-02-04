AMD cambia rotta. L’azienda ha annunciato un aumento dei prezzi dei nuovi processori desktop, che offriranno però prestazioni più elevate. La mossa mira a posizionarsi in modo più competitivo sul mercato, lasciando alle spalle la politica di prezzi bassi che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Gli appassionati e i costruttori di PC dovranno valutare se l’investimento vale la qualità superiore.

Il mercato dei processori per PC si prepara a una svolta che non passa inosservata: AMD ha deciso di abbandonare definitivamente la strategia che per anni l’ha resa la scelta preferita per chi cerca prestazioni a basso costo. Non è più l’azienda del “budget efficace”. Oggi, con una mossa che ha sorpreso e deluso molti utenti, l’attenzione si sposta sulle soluzioni di fascia alta, dove i nuovi chip Ryzen e le GPU Radeon, basati sull’architettura Zen 5 e RDNA 4, arrivano con prezzi più elevati ma con una potenza di calcolo che punta a dominare il segmento premium. La decisione, annunciata dal board di Santa Clara, in California, durante una conferenza stampa in diretta alle 10:30 del mattino del 4 febbraio 2026, non è solo un aggiornamento tecnologico, ma un cambio di rotta strategico che riflette un’evoluzione profonda del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AMD rivede la strategia di prezzo: nuovi chip più costosi, ma con prestazioni migliorate per il mercato desktop

AMD ha annunciato un nuovo pacchetto che combina un processore Ryzen 7 9850X3D, memoria RAM DDR5 e un dissipatore ad aria.

AMD introduce il nuovo processore Zen 6, che integra la tecnologia FRED di Intel.

Argomenti discussi: Microsoft continuerà a comprare chip AI da Nvidia e AMD, anche dopo Maia 200.

AMD si prepara ad affrontare l’incertezza del mercato PC: Lisa Su ribadisce il focus su soluzioni enterprise e IAAMD riconosce le difficoltà del mercato PC e prevede una crescita limitata del segmento client. La CEO Lisa Su conferma però l'impegno dell'azienda per determinate soluzioni. multiplayer.it

AMD punta sull'enterprise, i PC passano in secondo pianoPer il 2026 AMD punta sul segmento premium dei PC e sui data center, mentre il mercato affronta una contrazione per l'aumento dei prezzi di RAM e SSD. msn.com

