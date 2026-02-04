AMD rivede la strategia di prezzo | nuovi chip più costosi ma con prestazioni migliorate per il mercato desktop
AMD cambia rotta. L’azienda ha annunciato un aumento dei prezzi dei nuovi processori desktop, che offriranno però prestazioni più elevate. La mossa mira a posizionarsi in modo più competitivo sul mercato, lasciando alle spalle la politica di prezzi bassi che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Gli appassionati e i costruttori di PC dovranno valutare se l’investimento vale la qualità superiore.
Il mercato dei processori per PC si prepara a una svolta che non passa inosservata: AMD ha deciso di abbandonare definitivamente la strategia che per anni l’ha resa la scelta preferita per chi cerca prestazioni a basso costo. Non è più l’azienda del “budget efficace”. Oggi, con una mossa che ha sorpreso e deluso molti utenti, l’attenzione si sposta sulle soluzioni di fascia alta, dove i nuovi chip Ryzen e le GPU Radeon, basati sull’architettura Zen 5 e RDNA 4, arrivano con prezzi più elevati ma con una potenza di calcolo che punta a dominare il segmento premium. La decisione, annunciata dal board di Santa Clara, in California, durante una conferenza stampa in diretta alle 10:30 del mattino del 4 febbraio 2026, non è solo un aggiornamento tecnologico, ma un cambio di rotta strategico che riflette un’evoluzione profonda del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
