AMD | Zen 6 ai server nel 2027 desktop in attesa AI e DDR5 cambiano

AMD ha annunciato che il nuovo processore Zen 6 sarà disponibile solo nel 2027, concentrando le prime uscite sui server. La decisione deriva dalla volontà di perfezionare la tecnologia AI e di integrare la memoria DDR5, che richiedono più tempo di sviluppo. Nel frattempo, i produttori di PC attendono con speranza aggiornamenti più immediati, mentre AMD continua a lavorare per migliorare le prestazioni dei propri chip. La data di lancio ufficiale si avvicina.

AMD Ricalibra le Priorità: Zen 6 per Desktop Rinviato al 2027. L'attesa per i nuovi processori Ryzen di AMD, in particolare la serie 'Olympic Ridge' destinata ai computer desktop, si protrarrà fino al 2027. Questa decisione strategica riflette una concentrazione crescente delle risorse aziendali sul mercato dei server e sulle soluzioni per l'intelligenza artificiale, in un contesto di volatilità del mercato delle memorie DDR5. Il Mercato Server Spinge alla Riorganizzazione. La roadmap di AMD ha subito una significativa revisione, con il rinvio al 2027 del lancio dei processori Ryzen 'Olympic Ridge' per il settore desktop.